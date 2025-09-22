Cidade passa a multar em mais de R$ 1.200 quem anda de ônibus e tem comportamento irritante

Nova regra endurece uso do transporte público e mira respeito entre passageiros

Magno Oliver - 22 de setembro de 2025

Registro de ônibus lotado (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A cidade de A Coruña, na Espanha, aprovou uma nova norma que está chamando atenção: multas de até 200 euros (cerca de R$ 1.251,47) para passageiros que usarem aparelhos sonoros no transporte público sem fones de ouvido.

A medida vale para ônibus e táxis e busca garantir mais tranquilidade e respeito durante as viagens. Quem insistir em ouvir música ou vídeos em alto volume poderá ser penalizado e até convidado a se retirar do veículo.

Além da novidade, a prefeitura também implementou outras regras ligadas à mobilidade sustentável.

Entre elas, a criação de Zonas de Baixas Emissões, a transformação da cidade em uma “cidade 30” — com limite de velocidade de 30 km/h em grande parte das vias — e a regulamentação para bicicletas e patinetes elétricos, que ficam proibidos de circular em calçadas.

No Brasil, ainda não existe multa única para esse tipo de comportamento, mas várias cidades têm leis semelhantes.

Em Teresina (PI), a penalidade é de R$ 300. Já no Rio de Janeiro, o valor pode chegar a R$ 950 em transportes intermunicipais. Em São Paulo, a regra é advertência e até retirada do passageiro do veículo.

Com as mudanças, A Coruña quer mostrar que mobilidade urbana não é só questão de tráfego, mas também de convivência social.

