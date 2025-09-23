Michel Magul: Câmara de Goiânia tem, literalmente, um novo vereador
Juventude no cargo representa uma força movida pela indignação e pela vontade de transformar a política com soluções inovadoras
A Câmara de Goiânia tem um novo vereador e, literalmente, o mais jovem de seus membros. Aos 32 anos, o tucano Michel Magul assumiu a cadeira no lugar de Tião Peixoto (PSDB), de 80 anos, que se licenciou, criando uma troca simbólica entre o mais velho e o mais novo parlamentar da Casa.
Para Magul, a juventude no cargo representa uma força movida pela indignação e pela vontade de transformar a política com soluções inovadoras, mais conectadas com a população e com a eficiência na gestão pública.
Advogado com pós-graduação em Relações Internacionais e ampla experiência no serviço público estadual, ele pretende usar essa energia para focar em melhorias na vida dos cidadãos.
