Proprietários de imóveis alugados em todo o país devem ficar atentos à nova regra

Medida traz reflexos significativos para o mercado de locações, conforme especialistas

Pedro Ribeiro - 23 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A recente reforma tributária trouxe mudanças que impactam diretamente os proprietários de imóveis, especialmente aqueles que vivem de aluguel.

Entre as novidades está a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que passa a coexistir com o CPF e o CNPJ para identificar de forma única cada imóvel no país.

Na prática, cada propriedade receberá um número nacional de identificação, que deverá constar em documentos oficiais, matrículas de cartórios e cadastros de órgãos públicos nas três esferas de governo.

O objetivo é facilitar o compartilhamento de informações entre administrações tributárias e tornar mais ágil a fiscalização de tributos como o IBS e a CBS.

Conforme artigo de autoria do advogado Harrisson Barboza de Holanda, publicado no portal especializado Migalhas, a medida traz reflexos significativos para o mercado de locações.

Isso porque, com o CIB integrado a sistemas como o Sinter (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais), a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS terão mais ferramentas para cruzar dados e identificar aluguéis não declarados.

Com cada imóvel devidamente registrado, a fiscalização poderá comparar informações de declarações de renda, contratos de compra e venda e até endereços de inquilinos.

Esse processo torna mais difícil esconder rendimentos de aluguel, já que qualquer inconsistência poderá ser detectada automaticamente.

O que acontece se o aluguel não for declarado?

De acordo com o especialista, caso a Receita Federal identifique omissão, o proprietário pode sofrer auto de infração, pagamento do imposto devido, multa, juros e ainda responder por crime de sonegação fiscal.

O prazo de cobrança pode retroagir até cinco anos.

Como consultar o CIB?

O cadastro já pode ser consultado diretamente no site da Receita Federal, onde cada imóvel terá seu número individual.

A nova regra reforça a importância da transparência na declaração de rendimentos de aluguel, sob pena de sanções financeiras e até criminais.