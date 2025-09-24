A combinação improvável que virou a maior aliada na hora de lavar as panelas, segundo donas de casa

Quando ingredientes comuns se juntam, o resultado surpreende e transforma os utensílios

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Atire a primeira bucha com sabão quem nunca se deparou com aquela panela que parece impossível de limpar, não é mesmo?

Manchas grossas de gordura, fundo queimado ou com aspecto opaco são muito comuns, especialmente em panelas de alumínio ou aço inox.

Mas uma mistura simples, feita com ingredientes que você provavelmente já tem em casa, tem chamado atenção nas redes e ajudado muita gente na hora da limpeza: limão, creme dental, sal, detergente e água morna.

Essa combinação potente pode parecer estranha à primeira vista, mas virou o segredo de muita gente para deixar as panelas brilhando, sem esforço.

Um tutorial prático no Youtube bombou nas redes sociais e virou o queridinho das donas de casa na hora de lavar as vasilhas.

Ingredientes:

– 1 colher de chá de creme dental branco

– Suco de meio limão

– 1 colher de chá de sal fino

– 1 colher de sopa de detergente neutro

– 1 colher de sopa de água morna

Modo de uso:

Misture tudo até formar uma pasta cremosa. Em seguida aplique sobre a área suja ou manchada da panela e esfregue com uma esponja ou escova de cerdas macias. Enxágue com água corrente e repita o processo nas áreas mais resistentes.

Confira o vídeo completo do tutorial:

