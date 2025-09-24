Correndo risco de ficar paraplégico, goianiense aguarda há três semanas por exame médico: “dor o dia inteiro”

Paciente possui emergência médica que causa dores intensas e pode evoluir para perda completa de movimento das pernas

Davi Galvão - 24 de setembro de 2025

Ismael enfrenta dores lancinantes já há três semanas enquanto aguarda ressonância. (Foto: Reprodução)

Já há mais de três semanas, Ismael Gonçalves segue convivendo diariamente com dores lancinantes mesmo sob o efeito de medicações pesadas, enquanto aguarda internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) a liberação para um exame de imagem.

Em entrevista à reportagem, Jorge Teixeira, cunhado do paciente, explicou que ele já possuía um quadro de paralisia infantil, que foi agravado após um diagnóstico de “síndrome da cauda equina”.

Considerada uma emergência médica grave por comprimir os nervos na parte inferior da medula espinhal, além das dores fortes e constantes, quando não tratado, o quadro pode evoluir para a completa perda dos movimentos das pernas.

Assim, que para muitos são apenas “mais alguns dias”, para Ismael representam a diferença entre ficar ou não paraplégico.

Exames necessários

Jorge afirmou que a equipe médica solicitou a realização de uma ressonância, para poder realizar a cirurgia e resolver a questão o quanto antes. Porém, o Hugo não realiza esse tipo de procedimento.

Dessa forma, o exame de imagem foi marcado apenas para o dia 18 de outubro, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Situação que implicaria no paciente ter de aguardar por quase dois meses, em meio ao desconforto extremo.

À reportagem, Jorge disse que a orientação entre a própria equipe médica era para que a família buscasse apoio externo para agilizar a realização do exame.

“Os próprios médicos viam como ele estava, não se aguantando de dor, até os outros pacientes comentavam. Os médicos falaram para a gente procurar o Ministério Público, jornais, foi o que fizemos. A gente descobriu também que eles [Hugo] tinham colocado o Ismael na fila eletiva e não na de urgência, mas eles negavam tudo, falavam que precisava esperar mesmo”, desabafou.

Posicionamento

Foi somente após o questionamento do porquê da demora por parte do Portal 6, nesta terça-feira (23) que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que, após uma reavaliação, a ressonância foi agendada para esta quarta-feira (24), às 16h, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Resta saber se, nas próximas horas*, Ismael realmente será liberado para realizar o procedimento, tão essencial para que possa fazer a operação.

Confira a nota da SES, na íntegra:

A Secretaria de Estado da Saúde informa que o exame em questão estava, de fato, agendado para o dia 18/10. Mas a Gerência de Regulação de Internações — que realiza o fluxo de exames como o solicitado, bem como o de tomografia computadora — , antecipou o exame para esta quarta-feira (24/09), às 16h, no Hugol, em virtude da necessidade do paciente.

A SES esclarece que a decisão de definir o Hugol como unidade de realização do referido exame decorre de decisão técnica da Gerência de Regulação de Internações da SES, responsável pela gestão da fila desses procedimentos, para que agendamentos ocorram no tempo mais hábil possível.

*Matéria publicada às 11h16 desta quarta-feira (24)

Colaborou Augusto Araújo

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!