Como apenas R$ 5 levou homem a ficar milionário com a Mega-Sena

Prêmio conquistado é suficiente para transformar completamente qualquer vida

Ruan Monyel - 25 de setembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Em abril de 2025, um morador de Cruzeiro, no interior de São Paulo, viu sua vida mudar de forma surpreendente.

Com uma aposta simples de apenas R$ 5, ele acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou para casa R$ 59.714.933,41. O bilhete vencedor foi registrado na Lotérica Mantiqueira, bastante movimentada na cidade.

O concurso 2849 também premiou outros milhares de apostadores. Foram 164 ganhadores da quina e 8.506 da quadra, que receberam valores menores, mas ainda expressivos.

Como de praxe, a Caixa Econômica Federal não revelou a identidade do vencedor milionário.

Como funciona a Mega-Sena

A loteria mais popular do Brasil permite escolher de seis a quinze dezenas entre as 60 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 5, e os sorteios acontecem três vezes por semana.

Os prêmios são divididos entre sena, quina e quadra, de acordo com o número de acertadores e o total arrecadado.

Chances de ganhar

A probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta mínima é de apenas 1 em 50.063.860. Já a chance de ganhar na quina é de 1 em 154.518, e na quadra, 1 em 2.332.

Para aumentar as chances, muitos jogadores optam por bolões ou por apostar em mais números, o que eleva o valor do jogo.

O que dá para comprar com R$ 59,7 milhões

O prêmio conquistado é suficiente para transformar completamente qualquer vida. Com quase R$ 60 milhões, seria possível:

Comprar mais de 1.000 carros populares zerinhos;

Garantir cerca de 100 apartamentos de alto padrão em grandes cidades;

Investir em uma fazenda de luxo com gado, maquinário e estrutura completa;

Viver de renda com aplicações financeiras, recebendo mais de R$ 300 mil por mês apenas em investimentos conservadores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias.