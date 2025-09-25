Como apenas R$ 5 levou homem a ficar milionário com a Mega-Sena
Prêmio conquistado é suficiente para transformar completamente qualquer vida
Em abril de 2025, um morador de Cruzeiro, no interior de São Paulo, viu sua vida mudar de forma surpreendente.
Com uma aposta simples de apenas R$ 5, ele acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou para casa R$ 59.714.933,41. O bilhete vencedor foi registrado na Lotérica Mantiqueira, bastante movimentada na cidade.
O concurso 2849 também premiou outros milhares de apostadores. Foram 164 ganhadores da quina e 8.506 da quadra, que receberam valores menores, mas ainda expressivos.
Como de praxe, a Caixa Econômica Federal não revelou a identidade do vencedor milionário.
Como funciona a Mega-Sena
A loteria mais popular do Brasil permite escolher de seis a quinze dezenas entre as 60 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 5, e os sorteios acontecem três vezes por semana.
Os prêmios são divididos entre sena, quina e quadra, de acordo com o número de acertadores e o total arrecadado.
Chances de ganhar
A probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta mínima é de apenas 1 em 50.063.860. Já a chance de ganhar na quina é de 1 em 154.518, e na quadra, 1 em 2.332.
Para aumentar as chances, muitos jogadores optam por bolões ou por apostar em mais números, o que eleva o valor do jogo.
O que dá para comprar com R$ 59,7 milhões
O prêmio conquistado é suficiente para transformar completamente qualquer vida. Com quase R$ 60 milhões, seria possível:
- Comprar mais de 1.000 carros populares zerinhos;
- Garantir cerca de 100 apartamentos de alto padrão em grandes cidades;
- Investir em uma fazenda de luxo com gado, maquinário e estrutura completa;
- Viver de renda com aplicações financeiras, recebendo mais de R$ 300 mil por mês apenas em investimentos conservadores.
