Nota zero para o senador Wilder Morais, que votou a favor da PEC da Blindagem

Único entre os três representantes goianos no Senado a defender a medida, justificou sua posição alegando seguir as deliberações de seu “grupo político” e reafirmou alinhamento com a direita bolsonarista

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Nota zero para o senador Wilder Morais, que votou a favor da PEC da Blindagem
Wilder Morais é senador. (Foto: Agência Senado)

Nota zero

Para o senador Wilder Morais (PL-GO), que após manter silêncio estratégico durante toda a tramitação da polêmica PEC da Blindagem, anunciou voto favorável à proposta que criaria um escudo para proteger parlamentares de investigações do Supremo Tribunal Federal.

O senador, único entre os três representantes goianos no Senado a defender a medida, justificou sua posição alegando seguir as deliberações de seu “grupo político” e reafirmou alinhamento com a direita bolsonarista.

Leia também

Se dependesse de Wilder, a PEC seria uma realidade e parlamentares investigados por crimes graves teriam proteção adicional contra a Justiça.

Felizmente, a proposta já foi enterrada pelo Senado, que rejeitou por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça a tentativa de blindar congressistas, frustrando os planos daqueles que buscavam impunidade institucionalizada.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias