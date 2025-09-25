Nota zero para o senador Wilder Morais, que votou a favor da PEC da Blindagem

Único entre os três representantes goianos no Senado a defender a medida, justificou sua posição alegando seguir as deliberações de seu “grupo político” e reafirmou alinhamento com a direita bolsonarista

Danilo Boaventura - 25 de setembro de 2025

Wilder Morais é senador. (Foto: Agência Senado)

Nota zero

Para o senador Wilder Morais (PL-GO), que após manter silêncio estratégico durante toda a tramitação da polêmica PEC da Blindagem, anunciou voto favorável à proposta que criaria um escudo para proteger parlamentares de investigações do Supremo Tribunal Federal.

O senador, único entre os três representantes goianos no Senado a defender a medida, justificou sua posição alegando seguir as deliberações de seu “grupo político” e reafirmou alinhamento com a direita bolsonarista.

Se dependesse de Wilder, a PEC seria uma realidade e parlamentares investigados por crimes graves teriam proteção adicional contra a Justiça.

Felizmente, a proposta já foi enterrada pelo Senado, que rejeitou por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça a tentativa de blindar congressistas, frustrando os planos daqueles que buscavam impunidade institucionalizada.

