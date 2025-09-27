Selena Gomez e Benny Blanco se casam

Selena Gomez e Benny Blanco tornaram a relação pública em 2023 e anunciaram noivado no fim de 2024

Folhapress - 27 de setembro de 2025

Selena Gomez e Benny Blanco se casaram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Selena Gomez, 33, e Benny Blanco, 37, se casaram neste sábado (27) e compartilharam os primeiros registros como marido e mulher nas redes sociais. A cerimônia aconteceu em Montecito, no estado americano da Califórnia.

A cantora compartilhou fotos vestida de noiva. Ela escolheu um modelo frente única, com flores no pescoço e calda romântica. A grife Ralph Lauren foi responsável pela peça, assim como pelo terno do noivo, segundo a revista People.

A cerimônia aconteceu em local secreto, até para os convidados. Segundo o Entertainment Tonight, o lugar não foi revelado nem mesmo a eles. Os noivos mandaram ônibus levarem a seleta lista de amigos até até o evento.

A seleção conta com famosos como Taylor Swift, amiga próxima da cantora, Steve Martin e Martin Short, do elenco de “Only Murders in The Building” e Paris Hilton.

Segundo a imprensa americana, o casal fechou resort El Encanto para receber todos os convidados. O hotel tem diárias de cerca de R$ 19 mil. Os gastos podem ter chegado a R$ 3,2 milhões para a hospedagem de até 170 pessoas.

