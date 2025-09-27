UEG abre vagas para professor substituto em Anápolis e outras cinco cidades

Candidaturas podem ser feitas de forma online e seleção será por meio de avaliação curricular - títulos, certificados e experiência profissional

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2025

Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu as inscrições de um novo processo seletivo simplificado com vagas para docentes substitutos em diversas cidades, incluindo Anápolis.

As oportunidades são para formação de cadastro de reserva para a área de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e destinada as localidades de Formosa; Morrinhos; Porangatu; Iporá e São Luís de Montes Belos, além do município anapolino.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site da universidade, até o dia 06 de outubro. Não será cobrado taxa.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham a licenciatura em qualquer área e especialização na área de Libras ou certificado de proficiência em Libras.

A seleção será feita por meio de avaliação curricular – títulos, certificados e experiência profissional.

Os selecionados no processo seletivo terão uma remuneração que pode variar de R$ 783,23 a R$ 3.132,92, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 500, e jornadas que podem variar de 10 a 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.

