Apostas de Goiás acertam dezenas e levam prêmio em Mega-Sena de R$ 80 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega-Sena
Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Duas apostas goianas tiraram a sorte grande e abocanharam parte do prêmio da Mega-Sena 2920, avaliado em R$ 80 milhões.

Apesar disso, o grande prêmio da noite ficou para um único apostador de Porto Alegre (RS), que terá de descobrir uma forma de lidar com os R$ 80.688.743,70 ganhos de uma só vez.

Os números sorteados foram: 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58.

Voltando para Goiás, as cidades que tiveram jogos com cinco combinações foram Formosa, no modelo bolão, e Luziânia, no jogo tradicional.

Para Formosa, o prêmio de R$ 86.117,55 será dividido em oito cotas, enquanto que em Luziânia o vencedor levou R$ 28.705,88.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2921, será realizado nesta terça-feira (30), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

