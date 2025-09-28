Câmeras mostram momento em que grave acidente que deixou três feridos em Anápolis aconteceu

PM e Samu estiveram no local para prestar socorro às vítimas, encaminhadas ao Heana

Da Redação - 28 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento exato de um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo (28), no Jardim Alvorada, região Leste de Anápolis.

As imagens mostram uma motociclista avançando a sinalização de Pare e colidindo com um carro que trafegava pela Rua Cruzeiro do Sul.

Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e acabou invadindo a calçada de um estabelecimento. Duas mulheres que estavam no local foram atingidas.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar socorro.

O motorista permaneceu no ponto do acidente. Já a motociclista e as duas pedestres sofreram ferimentos graves e precisaram ser encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (Heana).

