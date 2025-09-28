Manutenção da Saneago pode afetar abastecimento de água em Goiânia; saiba detalhes

Previsão é de que o abastecimento seja normalizado de forma gradual, assim que finalizados os trabalhos, ainda no mesmo dia

Davi Galvão Davi Galvão -
Imagem ilustrativa de torneira pingando água (Foto: Captura de tela / Youtube) - saneago
Imagem ilustrativa de torneira pingando água (Foto: Captura de tela / Youtube)

A Saneago emitiu um alerta aos moradores de Goiânia, acerca de uma manutenção programada para esta terça-feira (30), que pode comprometer o abastecimento de água.

Os trabalhos serão realizados na Avenida Willian da Silva Guimarães com LPK-13, Residencial London Park, com o intuito de instalar uma válvula redutor a de pressão.

Como consequência, o abastecimento de água na região poderá ser afetado, enquanto os serviços estiverem sendo realizados.

Leia também

Ainda, imóveis que não contam com caixa d’água bem dimensionada devem passar por quadros de desabastecimento mais severos.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado de forma gradual, assim que finalizados os trabalhos, com previsão de durarem das 05h às 17h30.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias