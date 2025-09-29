Não é o azeite: a gordura boa que melhora a saúde do coração e previne doenças, segundo especialistas

Mais barata e acessível, alternativa encontrada nos supermercados pode ajudar a reduzir o colesterol e proteger contra infarto e AVC

Magno Oliver - 29 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em alimentação saudável e prevenção de doenças cardiovasculares, o azeite de oliva costuma ser o primeiro item lembrado.

No entanto, existe outra gordura boa, mais acessível e já presente nas prateleiras dos supermercados, que também desempenha papel fundamental na saúde do coração: o óleo de canola.

Esse óleo vegetal é considerado um dos mais saudáveis do mercado. Sua composição se destaca pelo baixo teor de gordura saturada e pela alta concentração de gorduras insaturadas, principalmente as mono e poli-insaturadas, responsáveis por reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o colesterol bom (HDL).

Essa combinação ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a diminuir inflamações no organismo e a reduzir o risco de problemas graves, como infarto, AVC e hipertensão.

Outro ponto positivo do óleo de canola é a presença de ômega-3 de origem vegetal, nutriente essencial para a proteção dos vasos sanguíneos e para o equilíbrio do sistema cardiovascular.

Segundo especialistas, esse tipo de gordura boa também contribui para o bom funcionamento do cérebro e pode ter efeito protetor contra doenças neurodegenerativas.

Além dos benefícios para a saúde, o óleo de canola é bastante versátil na cozinha. Ele pode ser usado em refogados, grelhados, assados e até mesmo em saladas, já que seu sabor neutro não altera o gosto dos alimentos.

Essa característica o torna uma alternativa prática para substituir outros óleos mais ricos em gorduras saturadas, como o de soja, milho ou até mesmo a manteiga, que em excesso podem prejudicar a saúde cardiovascular.

Especialistas ressaltam que pequenas mudanças no dia a dia, como trocar o óleo tradicional pelo óleo de canola, têm impacto significativo quando adotadas de forma contínua.

É uma forma simples de cuidar da saúde do coração sem precisar investir em produtos caros ou difíceis de encontrar.

Outro fator que merece destaque é o preço: em comparação com o azeite de oliva, o óleo de canola é mais barato e acessível, o que facilita sua inclusão regular na dieta de famílias brasileiras.

Em resumo, apostar no óleo de canola é uma maneira prática, econômica e eficaz de investir em qualidade de vida. Ele mostra que cuidar da saúde cardiovascular não precisa ser complicado e pode começar com uma simples escolha na hora das compras.

