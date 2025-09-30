Entenda por que Prefeitura de Goiânia deu início a série de demolições pela cidade

Operação irá contar com apoio das forças de segurança e dados de análises criminais

Davi Galvão
Banheiro foi demolido pela Prefeitura. (Foto: Divulgação) Goiânia
Banheiro foi demolido pela Prefeitura. (Foto: Divulgação)

Um banheiro público abandonado localizado em frente à Praça do Trabalhador, foi demolido pela Prefeitura de Goiânia nesta segunda-feira (29). Ao longo dos próximos dias, outras estruturas também devem vir ao chão.

A iniciativa, em parceria com as forças de segurança pública, tem como intuito extinguir espaços impróprios para o uso e que vem há tempos sendo explorados por criminosos.

O banheiro demolido, por exemplo, registrou 35 ocorrências policiais, conforme relatado pelo 38º Batalhão. As ocorrências variam desde casos de tráfico e uso de drogas a porte de armas brancas.

O prefeito Sandro Mabel (UB) acompanhou a ação e destacou que outras áreas da capital também passarão pelo mesmo processo.

“Estamos começando a demolir essas estruturas abandonadas que só servem para atrair tráfico, violência e confusão. Não há como reformar ou recuperar, então vamos eliminar esses focos e devolver a cidade para os cidadãos de bem”, afirmou.

De acordo com o comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Gustavo Toledo, a retirada de estruturas sem função social é fundamental para aumentar a segurança da população, especialmente em pontos de difícil policiamento.

“Esse banheiro não tinha mais serventia pública e era usado para a prática de crimes. Ao demolir espaços assim, eliminamos locais que servem de esconderijo e devolvemos visibilidade às forças de segurança, o que traz mais proteção à sociedade”, explicou.

Ele também reforçou que a operação será replicada em outros pontos da capital como forma de combater atividades criminosas e proporcionar mais segurança à população.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

