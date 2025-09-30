Rio Vermelho Atacadista entra em clima de festa e prepara mega evento para Dia das Crianças

Com duas unidades em Anápolis, distribuidora confirmou que festa contará atrações gratuitas como pula-pula, algodão doce e pintura facial

Gabriella Licia - 30 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)

O Dia das Crianças vai ser de muita diversão e sabor no Rio Vermelho Atacadista. No dia 11 de outubro, as unidades Maracanã (Avenida Universitária) e Pecuária (Parque das Nações) recebem um evento especial preparado para toda a família, com atrações gratuitas como pula-pula, algodão doce e pintura facial.

Além das brincadeiras, os clientes vão encontrar um mix variado de produtos nas prateleiras, que combinam perfeitamente com a data, incluindo doces, biscoitos, sucos e diversas opções para deixar a comemoração ainda mais completa.

Os participantes também poderão aproveitar os benefícios do Clube de Vantagens, com promoções exclusivas, estacionamento amplo e ainda os descontos do aplicativo Rio Vermelho, que conta com o Poupômetro – uma ferramenta que mostra em tempo real a economia de cada compra.

Com tradição e compromisso em oferecer variedade e qualidade, o Rio Vermelho Atacadista reforça sua presença no dia a dia das famílias, transformando o Dia das Crianças em um momento de celebração e boas lembranças.