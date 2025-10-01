Homem é preso após compartilhar vídeo íntimo da ex nas redes sociais, em Corumbá de Goiás

Suspeito ainda teria enviado o vídeo para a filha da vítima e, ao ser confrontado, disse "estou nem aí, só chama a polícia para mim"

Samuel Leão - 01 de outubro de 2025

Homem, que divulgou vídeo íntimo da ex, foi preso pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PC)

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (30) por divulgar um vídeo íntimo da ex-companheira, em Corumbá de Goiás.

Apresentando prints, a vítima, de 40 anos, procurou a delegacia e contou o que havia ocorrido, relatando ter tido o material exposta em grupos de mensagens da cidade.

Não bastasse, o suspeito ainda teria enviado o vídeo para a filha da vítima e, ao ser confrontado, disse para a vítima “estou nem aí, só chama a polícia para mim”.

A mulher ainda tinha uma medida protetiva contra o homem, a qual era recorrentemente descumprida por ele. Agentes da PC localizaram e prenderam o suspeito.

Ele agora vai responder pelo crime de divulgar cena íntima sem autorização.

