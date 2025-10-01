Corretor de imóveis promove evento solidário para reforma milionária no Hospital Araújo Jorge

Unidade referência no tratamento de câncer em Goiânia precisa de recursos para melhorar atendimento

Gabriella Pinheiro - 01 de outubro de 2025

Imagem mostra médico Bruno Faria e, ao lado, perspectiva de fachada do hospital após reforma. (Foto: Divulgação)

Um gesto solidário colocado em prática pelo corretor de imóveis Bruno Faria (@brunofaria_realstate) tem mobilizado empresários e populares em Goiânia em prol de um único objetivo: reformar o Hospital Araújo Jorge.

Para isso, ele realizará um evento solidário em que serão ofertados imóveis com descontos reais. A cada venda, Bruno promete doar metade dos honorários dele para a unidade de saúde.

Marcada para acontecer nesta quinta-feira (02), na Central de Decorados Enec, no Setor Sul, a ação visa fazer uma série de obras no hospital.

Isso porque o Araújo Jorge necessita de reforma na fachada e na entrada, para melhorar a acessibilidade, o conforto térmico e as condições de atendimento. Além disso, é preciso reformar a recepção do SUS — atualmente inadequada para cadeirantes — e promover a melhoria das calçadas.

No total, é estimado uma valor de R$ 6 milhões para colocar em prática todas as mudanças.

Em entrevista ao Portal 6, Bruno afirma que a ideia surgiu dentro de casa, enquanto conversava sobre promover ações de cunho social com a esposa dele, que é diretora do corpo clínico da unidade há 13 anos.

Imóveis

Segundo ele, durante o evento haverá a oferta de 30 unidades de alto padrão com descontos reais, seja nas parcelas, nas entradas ou no valor total dos imóveis.

“Existe uma tabela de preços, mas conseguimos negociar imóveis com diferença de até R$ 100 mil, por exemplo. Às vezes, a pessoa consegue dar uma entrada menor. Alguns têm parcelas altas e lá é possível negociar valores menores”, detalha.

Prestes a acontecer, o corretor destaca que está confirmando a presença de amigos, empresários, médicos e até mesmo de alguns famosos — sem revelar nomes.

Também foram convidadas para participar as incorporadoras Partini, ENEC, SOMOS e GPL, que também irão doar 0,5% do valor de cada venda para a reforma.

Os interessados ainda podem participar entrando em contato pelo WhatsApp: (62) 99322-4242.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!