Gigante do varejo que desembarcou da Europa para o Brasil planeja abrir novas unidades

H&M negocia expansão no Nordeste e mira Fortaleza como próximo destino

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Kate Trysh/Pexels)

Após desembarcar no Brasil em agosto com duas lojas em São Paulo, a sueca H&M, uma das maiores redes de moda do mundo, já planeja acelerar sua expansão pelo país.

A varejista está em negociações com shopping centers de Fortaleza para abrir novas unidades, com previsão de inauguração em 2026, segundo a coluna de Victor Ximenes no Diário do Nordeste.

Os contratos ainda não foram assinados, mas a disputa entre os shoppings da capital cearense reflete a expectativa em torno da chegada da marca ao Nordeste.

“A briga é quem vai abrir primeiro”, disse uma fonte ao jornalista Victor Ximenes.

A estratégia da rede não se limita à região. Já estão confirmadas lojas no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre (RS), com unidades que variam entre 1,7 mil e 2,3 mil metros quadrados.

Fundada em 1947, na Suécia, a H&M iniciou sua internacionalização nos anos 1970, com a abertura de uma loja em Londres, e hoje está presente em mais de 70 mercados.

Reconhecida pelo modelo de fast fashion, a marca se consolidou como um dos gigantes globais do varejo de moda.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!