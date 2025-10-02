Mãe do garoto que levou tapa de servidora de Leopoldo de Bulhões se pronuncia: ‘não devia trabalhar com crianças”

Funcionária foi demitida pela Prefeitura, que lamentou o ocorrido e disse se tratar de um caso isolado

Davi Galvão - 02 de outubro de 2025

Mãe da criança se pronunciou após o episódio de agressão. (Foto: Redes Sociais)

Após toda a repercussão da professora da rede municipal de Leopoldo de Bulhões que foi demitida por agredir uma criança em crise na sala de aula, a mãe do aluno utilizou as redes sociais para desabafar e expor o caso.

No vídeo, ela defende que, caso o profissional não tenha o treinamento para lidar com crianças, especialmente em momentos de crise, não deveria estar lecionando.

“Ah, mas eu não tenho paciência com criança. Se uma criança me bater, eu bato de volta. Então, vai procurar outra coisa para você fazer. Se você não tem autocontrole, você não consegue se controlar mediante a atitude de uma criança atípica, não vá trabalhar numa instituição de ensino, numa instituição de educação. Vai varrer rua, vai procurar trabalhar no caixa de supermercado”, disse.

Ela ainda reforçou que, especialmente crianças atípicas são imprevisíveis e podem apresentar comportamentos fora do habitual.

Nas postagens, ela chegou a mencionar que quando chegou em casa o nariz do filho passou a sangrar muito por conta do estresse causado.

Em tempo

Em um vídeo repercutido pelo Portal 6, é possível ver o momento que culminou na demissão da professora, enquanto ela tentava conter a criança, em crise.

O aluno é segurado pelos pulsos, enquanto a profissional parece tentar acalmá-lo ao passo em que ele chuta a parede e tenta até mesmo atingir a adulta.

Após cerca de 20 segundos da filmagem, a situação parece se acalmar, com o garoto sendo colocado em um canto do recinto, fora do alcance da câmera.

A servidora então se afasta para dar atenção às outras crianças, mas logo o menino arranca alguns papeis que estavam expostos na parede, de modo que a mulher retorna e novamente o contém pelos pulsos.

Ainda assim, o garoto segue tentando se desvencilhar e, após acertar um chute na responsável, ela o desequilibra, leva-o sentado ao chão e o abraça por trás até a chegada de outras colegas.

Porém, enquanto estavam sentados, o menino defere um tapa contra o rosto da servidora, que instantaneamente agride-a de volta. O vídeo termina logo depois.

A funcionária foi demitida pela Prefeitura, que lamentou o ocorrido e disse se tratar de um caso isolado.

