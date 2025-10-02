O que significa ficar com as pernas cruzadas e balançando, segundo a psicologia

Alguns pequenos movimentos podem carregar mensagens importantes sobre estados emocionais e psicológicos

Magno Oliver - 02 de outubro de 2025

(Foto: Freepik)

Você já reparou como algumas pessoas, mesmo estando em completo silêncio, dizem muito mais do que a gente entende só através do corpo? Gestos e posturas que parecem automáticos podem revelar sentimentos, tensões e até inseguranças.

E um dos movimentos mais comuns, mas pouco compreendidos, é quando alguém cruza as pernas e começa a balançá-las repetidamente.

Segundo a psicologia, esse hábito considerado simples vai muito além de uma simples mania. Ele pode estar ligado a emoções internas, estados de ansiedade ou até mesmo à tentativa de liberar energia acumulada. Entender esse gesto ajuda não apenas a interpretar o comportamento alheio, mas também a refletir sobre o próprio corpo.

O que esse gesto pode indicar

Ansiedade ou nervosismo: balançar a perna é muitas vezes um mecanismo de descarga de energia quando a mente está agitada.

Impaciência: em situações de espera ou conversas longas, pode ser um sinal de pressa ou desconforto.

Insegurança: cruzar as pernas cria uma barreira simbólica, indicando necessidade de proteção ou defesa emocional.

Concentração: algumas pessoas balançam a perna enquanto focam em tarefas, como forma inconsciente de manter a mente ativa.

Hábito aprendido: em certos casos, não há um motivo emocional profundo, apenas uma repetição automática.

