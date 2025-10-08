Aposta de Goiás acerta números da Mega-Sena e leva mais de R$ 70 mil; saiba de onde
Próximo sorteio acontece na quinta-feira (09) e contará com premiação acumulada em R$ 21 milhões
Uma aposta de Goiás bateu na trave e ficou a um número de acertar todas as dezenas do concurso 2924 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (07).
Organizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com uma premiação total de R$ 20 milhões e teve como resultado: 10 – 19 – 30 – 40 – 48 – 54.
Dentre as apostas que acertaram cinco números, apenas uma é de Goiás e foi realizada na Loterias Ouro & Prata, em Sancrerlândia. Ela arrebatou um total de R$70.623,98.
Além dela, outros 22 jogos também ficaram por um número de conquistar o valor total.
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quinta-feira (09) e contará com uma premiação acumulada em R$ 21 milhões.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!