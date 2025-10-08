Maior universidade do Brasil ocupa 7,4 milhões de m² e é maior que dois países da Europa

Abriga um espaço amplo e bastante interessante que funciona como uma cidade completa e dentro de São Paulo

Magno Oliver - 08 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Hospital das Clinicas FMUSP)

Quem mora no Brasil não chega a se dar conta, mas há uma verdadeira cidade dentro de São Paulo disfarçada de universidade que passa despercebida dos olhares no cotidiano.

Com 7,4 milhões de metros quadrados, a Universidade de São Paulo (USP) é uma estrutura tão grande que ultrapassa, em área, o Vaticano e o Principado de Mônaco juntos.

Ela foi fundada em 1934 e a instituição não é apenas o maior centro de ensino superior do Brasil, é um organismo urbano completo, com transporte interno, hospitais, museus, bancos, restaurantes, praças e quase 100 mil pessoas circulando todos os dias.

Localizada no bairro do Butantã, a Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira funciona como um território autônomo dentro da capital paulista. O campus abriga um dos maiores complexos científicos e hospitalares da América Latina, e mantém atividade intensa 24 horas por dia, entre aulas, pesquisas e atendimento direto ao grande público.

Com 7,44 km² de extensão, o campus é mais que três vezes maior que Mônaco e quase 17 vezes o tamanho do Vaticano. Se fosse um país, teria área e população superiores a diversas micronações reconhecidas pela ONU.

Dentro de seus limites há avenidas, ciclovias, linhas de ônibus internas, praças, centros esportivos, prédios administrativos e até um sistema próprio de segurança e monitoramento.

No mapa urbano de São Paulo, a USP aparece como um dos maiores blocos verdes contínuos da cidade, um território que combina vida acadêmica, impacto ambiental e importância social muito além de seus portões.

Atualmente, a USP é considerada a melhor universidade da América Latina em vários rankings internacionais, como o QS World University Rankings e o Times Higher Education (THE).

Confira mais detalhes:

