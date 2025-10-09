Almir Sater será uma das atrações do Flipiri

Feira Literária de Pirenópolis está prevista para ocorrer entre os dias 23 e 26 de outubro

Danilo Boaventura - 09 de outubro de 2025

Almir Sater é um dos grandes nomes da música brasileira. (Foto: Divulgação)

Pirenópolis se prepara para a edição de 2025 da Flipiri, a Festa Literária da cidade, que promete agitar o calendário cultural entre os dias 23 e 26 de outubro.

A expectativa para este ano é alta, especialmente ao lembrar que edições passadas trouxeram gigantes como Conceição Evaristo e Ailton Krenak.

A possibilidade de cruzar com nomes do calibre de Itamar Vieira Junior ou Carla Madeira em uma das ruas de pedra, enquanto se dirige a um show de um artista como Almir Sater, é o que faz da festa uma experiência única, provando que a cultura goiana tem força para dialogar com o melhor que o país produz.

O evento, que já se consolidou como um dos mais importantes da região, reunirá literatura, artes visuais e música em uma programação diversificada e gratuita.

