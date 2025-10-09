Briga entre vizinhos em Anápolis termina na delegacia após troca de acusações sobre despejo de lixo

Cada um dos lados apresentou versões discrepantes à reportagem e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades

Da Redação - 09 de outubro de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil. (Foto: Danilo Boaventura)

Uma briga entre vizinhos terminou em caso de polícia em Anápolis após relatos de ameaças e pancadaria generalizada no bairro Residencial Leblon, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (08).

Conforme apurado pela reportagem, há meses as duas partes compartilham uma inimizade, com uma família acusando a outra de jogar lixo por cima do muro e na calçada uns dos outros.

Porém, a situação escalou para uma briga generalizada nesta última quarta-feira (08). Um casal, de 26 e 30 anos, teria trocado agressões com os moradores da outra residência, que eram filho, mãe e padrasto, de 38, 61 e 52 anos, respectivamente.

À reportagem, o casal afirmou que estava em casa quando o trio apareceu e, armados com uma faca e um pedaço de pau, teria dado início à pancadaria.

A família, por outro lado, justificou que havia ido até a residência dos vizinhos para “tirar satisfação” por conta do lixo jogado e que, antes da briga começar, o casal teria atirado tijolos contra a residência deles.

A Polícia Militar (PM) esteve presente e conduziu todos os envolvidos até a delegacia. A jovem de 26 anos teve de ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, relatando ter sido agredida com pauladas pelo padrasto do vizinho.

Por outro lado, a idosa de 61 anos afirmou à reportagem que, ao saírem da delegacia, o carro do filho estava com os pneus furados, além de ter sido riscado, o que motivou mais uma ocorrência policial.

Todos os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

