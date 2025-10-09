Inscrições abertas para concurso público com salário de até R$ 12 mil em Goiás

Oportunidades são para quem tem nível superior, médio ou técnico de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 09 de outubro de 2025

Candidatos em sala fazendo prova de concurso público. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO), que visa selecionar interessados par atuar no órgão regulador da profissão no estado, pagando, para tal, salários de até R$ 12.028,49.

As oportunidades são para quem tem nível superior, médio ou técnico de escolaridade, para contratação imediata, incluindo a formação de cadastro reserva.

Os possuidores de ensino médio ou técnico, as ofertas são para Técnico Administrativo, com remuneração de R$ 4.271,88 e para Técnico Fiscal, com salário de R$ 6.005,01.

Agora, os que detêm ensino superior, as chances são para Analista Administrativo – Área de Tecnologia da Informação, com subsídio mensal de R$ 10.765,51 e para a vaga que tem o salário teto deste processo, o de Analista Fiscal – Área de Medicina Veterinária.

Para se candidatar, os interessados devem acessar até o dia 12 de novembro o site do Instituto Quadrix, organizador do certame, clicando aqui. Será cobrado taxa de inscrição de R$ 60 para cargos de nível médio ou técnico e de R$ 63 para os de nível superior.

Integra o certame a realização de prova, prevista para o dia 14 de dezembro, com as provas sendo realizadas somente em Goiânia.

Todas as informações mais detalhadas sobre o concurso público podem ser consultadas através do edital do processo, que pode ser acessado aqui clicando.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!