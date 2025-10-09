Nota Zero para disk bebidas de Anápolis embargado pelo Procon
Agentes encontraram cenário alarmante, representando um grave risco à saúde pública e um desrespeito inaceitável ao consumidor
Para o estabelecimento, o disk bebidas de Anápolis que foi embargado pelo Procon durante uma operação contra a venda de produtos adulterados.
No local, os agentes encontraram um cenário alarmante, com bebidas falsificadas e até mesmo uma “cachaça de maconha”, representando um grave risco à saúde pública e um desrespeito inaceitável ao consumidor.
O órgão, infelizmente, não informou o nome do estabelecimento.