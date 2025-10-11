Gangue dos Enzos: grupo que veio de São Paulo para cometer crimes em Goiás é preso

Quadrilha usava métodos sofisticados nas ações, e com os suspeitos foram apreendidos diversos bens, valores e objetos

Polícia Militar desmantela grupo suspeito de praticar furtos em diversos estados. (Foto: Reprodução/ CPCMGO)

Formada majoritariamente por jovens de baixa renda, uma associação criminosa, vinda de São Paulo (SP), conseguiu articular um esquema ilegal, praticando furtos em condomínios de luxo e residências em diferentes estados do Brasil. O grupo foi desmantelado pela Polícia Militar (PM) de Goiás na quinta-feira (09).

Conhecida como Gangue dos Enzos, a quadrilha utilizava um método sofisticado para aplicar os golpes, alugando carros, usando falsos uniformes de prestadores de serviço e equipamentos eletrônicos para conseguir adentrar nos imóveis desejados.

Em uma das ações realizadas em Goiás, a tentativa foi frustrada e quatro suspeitos acabaram presos em flagrante — todos com histórico de crimes patrimoniais.

Além de Goiás, um quinto integrante do grupo foi identificado em Uberlândia, Minas Gerais (MG), por meio da atuação de equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Itumbiara.

Junto com os suspeitos, foram apreendidos diversos bens, valores e objetos furtados. Eles agora passam por processo de identificação e, posteriormente, serão restituídos aos proprietários.

As investigações continuam com o intuito de identificar outros possíveis membros da gangue.

