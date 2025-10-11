Márcio Corrêa lança o programa Criança Alimentada para que, além do lanche nas escolas, estudantes de baixa renda também tenham refeições em casa

Mapeamento dos beneficiários será feito pelas unidades de ensino, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais

Gabriella Pinheiro - 11 de outubro de 2025

Merenda Nota 10. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou pelas redes sociais neste sábado (11) a criação do programa Criança Alimentada.

Segundo ele, o objetivo é garantir que estudantes de famílias de baixa renda também tenham acesso a refeições dentro de casa, especialmente nos períodos em que não estão frequentando as aulas.

“Temos crianças que a única refeição que fazem é a da merenda escolar. Nosso compromisso é garantir que elas também tenham alimento em casa”, afirmou o prefeito.

O Criança Alimentada será o complemento do Merenda Nota 10, programa lançado em agosto pela Administração Municipal.

Atualmente, o Merenda Nota 10 garante até quatro refeições diárias nas unidades de ensino e atende cerca de 37 mil crianças, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a pasta, as duas iniciativas buscam reforçar a nutrição infantil e melhorar o rendimento escolar dos alunos. Estudos mostram que a boa alimentação está diretamente ligada à concentração, ao aprendizado e ao desenvolvimento cognitivo.

O mapeamento dos beneficiários será feito pelas unidades de ensino, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, responsável pela entrega periódica dos kits de alimentos às famílias contempladas.

“Segurança alimentar é uma prioridade do nosso governo. Garantir que nenhuma criança passe fome é um compromisso que vamos manter com responsabilidade e sensibilidade”, pontou Márcio.

