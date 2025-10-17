Abertas inscrições de processo seletivo em Goiás com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 9,1 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e prazo vai até domingo (19)

Gabriella Pinheiro - 17 de outubro de 2025

Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia. (Foto: Agência Brasil Central)

Estão abertas as inscrições para um novo processo seletivo do Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), em Goiânia, com diversas oportunidades e salários de até R$ 9,1 mil.

As vagas são para formação de cadastro reserva destinada aos candidatos com nível médio, técnico e superior, para as funções nos setores administrativo, técnico, assistencial, de manutenção e apoio.

Os interessados podem se inscrever por meio do site www.hmtj.org.br. O candidato deve selecionar a unidade do Hemu e seguir as orientações informadas. O prazo vai até domingo (19).

Há vagas para cargos como eletricista, nutricista RT, ouvidor, psicólogo RT, porteiro, fisioterapeuta, faturista, auxiliar de almoxarifado, assistente administrativo, biomédico, supervisor de TI, técnico de nutrição, entre outros.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!