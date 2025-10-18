Homem que ateou fogo na casa da filha e agrediu ex-sogra é morto durante confronto policial, em Goiânia

Após ação, suspeito fugiu para uma mata, onde foi cercado pelos policiais

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um confronto policial dentro de um matagal terminou com a morte de um homem, de 46 anos, suspeito de ter agredido a própria filha, de 19 anos, e a ex-sogra. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (17), em Goiânia.

Toda a situação ocorreu por volta das 14h, no momento em que a tia da vítima procurou a Polícia Militar (PM) para denunciar o ocorrido praticado contra a sobrinha.

Em depoimento, a mesma alegou que o homem também teria direcionado as agressões à ex-sogra, mãe dela, desferindo um tapa no rosto, e fugindo na sequência.

Durante o período em que a polícia averiguava o caso, o suposto autor retornou à residência onde vivia com a filha e ateou fogo no imóvel.

Já no endereço, a vítima foi encontrada com um hematoma na perna. Ela confirmou as agressões cometidas pelo pai, relatando que, anteriormente, ele teria ingerido bebidas alcoólicas e começado a ameacá-la.

Testemunhas afirmaram que, após o ocorrido, o homem fugiu em direção a um matagal que dá acesso ao Setor JK. Com o apoio de diversas equipes, os policiais conseguiram adentrar o local e formar um cerco.

O suspeito foi localizado portando um facão e desobedeceu à ordem de parada, avançando em direção a um dos policiais, alegando que “não tinha nada a perder”.

Diante da ameaça, o policial efetuou disparos na direção do suspeito, que não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local, mas pôde apenas constatar o óbito.

A Polícia Científica e a Polícia Civil (PC) compareceram ao local para os procedimentos periciais e a investigação de praxe.

