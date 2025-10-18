Incêndio de grandes proporções em residência de Anápolis mobiliza Corpo de Bombeiros

Chamas teriam começado nos fundos da propriedade, onde havia um fogão a lenha

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

Imagem mostra incêndio de grandes proporções em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (18) e assustou moradores da Rua Humberto Rosa, no Jardim Santa Cecília, em Anápolis.

De acordo com o sargento Ericsonn Sousa, que atuou na ocorrência, o fogo teria começado nos fundos de uma residência, onde havia um fogão a lenha instalado na área externa.

Assim que foram acionados, os bombeiros iniciaram as ações de combate e controle da fumaça, conseguindo conter as chamas rapidamente.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento em que o fogo toma parte da casa, enquanto os militares atuam com o auxílio de mangueiras para extinguir o incêndio.

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido, e os danos materiais se concentraram apenas na área onde o fogão estava localizado.

AGORA‼️Incêndio de grandes proporções em residência de Anápolis mobiliza Corpo de Bombeiros Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/qWkUlE8LMW — Portal 6 (@portal6noticias) October 19, 2025

