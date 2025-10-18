Incêndio de grandes proporções em residência de Anápolis mobiliza Corpo de Bombeiros

Chamas teriam começado nos fundos da propriedade, onde havia um fogão a lenha

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Incêndio de grandes proporções em residência de Anápolis mobiliza Corpo de Bombeiros
Imagem mostra incêndio de grandes proporções em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (18) e assustou moradores da Rua Humberto Rosa, no Jardim Santa Cecília, em Anápolis.

De acordo com o sargento Ericsonn Sousa, que atuou na ocorrência, o fogo teria começado nos fundos de uma residência, onde havia um fogão a lenha instalado na área externa.

Assim que foram acionados, os bombeiros iniciaram as ações de combate e controle da fumaça, conseguindo conter as chamas rapidamente.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento em que o fogo toma parte da casa, enquanto os militares atuam com o auxílio de mangueiras para extinguir o incêndio.

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido, e os danos materiais se concentraram apenas na área onde o fogão estava localizado.

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

