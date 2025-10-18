Meteorologia faz alerta para tempestades em mais de 130 municípios em Goiás; veja lista completa

Chuvas podem acompanhadas por queda de granizo, raios e fortes ventanias

Augusto Araújo - 18 de outubro de 2025

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) fez um alerta para os goianos neste domingo (18). Isso porque 131 municípios podem ser atingidos por tempestades na data em questão.

Conforme o boletim mais recente do órgão, esse cenário é provocado pela passagem de uma frente fria vinda do Sudeste do Brasil.

Assim, Goiás terá uma maior zona de instabilidade, o que deve favorecer a formação de chuvas pesadas. Elas podem vir acompanhadas de queda de granizo, raios e fortes ventanias.

Além disso, o Cimehgo fez um alerta para quem for pegar trânsito. Isso porque as tempestades acendem o risco de alagamentos em áreas urbanas.

As chuvas devem cair com mais força nas regiões Oeste (onde estão Iporá, Jussara, Piranhas) e Central (Goianésia, Jaraguá, Uruana) de Goiás, com índices de até 30 mm.

As demais localidades do estado devem ter registros de 25 mm, de forma geral.

Em Goiânia, a previsão é de um acumulado de 10 mm, com as temperaturas variando entre 19ºC e 33ºC. Já em Anápolis, os termômetros devem oscilar entre os 19ºC e os 31ºC.

Confira a seguir a lista completa dos municípios goianos que estão sob alerta de tempestades neste domingo (18):

Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Abadiânia, Adelândia, Alexânia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anicuns, Araçu, Aragarças, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Bela Vista de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Bonfinópolis, Bonópolis, Brazabrantes, Britânia, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira de Goiás, Caiapônia, Caldazinha, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Caturaí, Colinas do Sul, Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, Cristianópolis, Damianópolis, Damolândia, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goianira, Goiás, Guaraíta, Heitoraí, Hidrolândia, Iaciara, Inhumas, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Ivolândia, Jaupaci, Jesúpolis, Jussara, Leopoldo de Bulhões, Mambaí, Mara Rosa, Matrinchã, Minaçu, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Montividiu do Norte, Mossâmedes, Mundo Novo, Mutunópolis, Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Planalto, Orizona, Ouro Verde de Goiás, Palestina de Goiás, Palmelo, Paraúna, Petrolina de Goiás, Piranhas, Pires do Rio, Porangatu, Portelândia, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Rosa de Goiás, Santa Tereza de Goiás, Santo Antônio de Goiás, São Domingos, São Francisco de Goiás, São João d’Aliança, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Silvânia, Simolândia, Sítio d’Abadia, Taquaral de Goiás, Terezópolis de Goiás, Trindade, Uirapuru, Urutaí, Vianópolis, Vila Boa

