Acidente com carreta e carros de passeio mata jovem e deixa 7 feridos em Goianésia

Causas e a dinâmica exata do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Local do acidente foi isolado para a realização dos procedimentos de perícia e remoção dos veículos

Da Redação - 19 de outubro de 2025

Sara Gabrielly de Oliveira Silva, de 21 anos, é a vítima fatal. (Foto: Divulgado/ CBMGO)

Um grave acidente envolvendo uma carreta e dois carros de passeio deixou uma vítima fatal e sete pessoas feridas na GO-080, no trecho entre Goianésia e Artulândia.

A colisão ocorreu na tarde deste domingo (19/10), em uma área rural de ambos municípios.

O Portal 6 apurou que a colisão envolveu três veículos: um VW/Gol, um Nissan/Kicks e uma carreta.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros confirmaram a morte de uma jovem no local, identificada como Sara Gabrielly de Oliveira Silva, de 21 anos. Outras sete vítimas, entre elas uma adolescente de 19 anos, ficaram feridas e receberam socorro.

As causas e a dinâmica exata do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil. O local do acidente foi isolado para a realização dos procedimentos de perícia e remoção dos veículos.

As vítimas feridas foram atendidas e encaminhadas hospitais da região.

Mais informações a qualquer momento.

