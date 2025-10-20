Uber atualiza regras e muda lista de carros para rodar nas categorias Comfort e Black
Decisão da empresa busca estabelecer um padrão mais elevado de conforto e modernidade
Motoristas de aplicativo que rodam nas categorias premium da Uber, a Black e a Comfort, precisam ficar atentos. A empresa anunciou uma atualização significativa nos critérios de aceitação de veículos, que entrará em vigor a partir de janeiro de 2026.
As mudanças, baseadas em pesquisas com usuários e análises de mercado, afetam o ano mínimo de fabricação e a lista de modelos permitidos.
Mudanças na Categoria Uber Black
- Renault – Kardian
- Citroën – Basalt
- Chery – Tiggo 3X
- Peugeot – E-2008
- Chery – Tiggo 3
- Hyundai – Kona Hybrid
- JAC Motors – J3 Turin
- JAC Motors – iEV 40
Para ser elegível ao Uber Black, o veículo ainda precisa ter quatro portas, ar-condicionado e pertencer a uma das seguintes cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Os motoristas também devem possuir uma média de avaliação igual ou superior a 4,85 e ter completado mais de 100 viagens na plataforma.
Novidades na Categoria Uber Comfort
- São Paulo – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018
- Rio de Janeiro – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016
- Porto Alegre – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016
- Belo Horizonte – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016
- Salvador – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016
- Curitiba – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018
- Fortaleza – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018
- Brasília – Etios Sedan 2018, Voyage 2018, Prisma 2018, Logan 2018, Cobalt 2018, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2019
- Recife – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018
- Goiânia – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2017