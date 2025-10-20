Uber atualiza regras e muda lista de carros para rodar nas categorias Comfort e Black

Decisão da empresa busca estabelecer um padrão mais elevado de conforto e modernidade

Samuel Leão - 20 de outubro de 2025

Motorista da Uber em viagem. (Foto: Reprodução / Uber)

Motoristas de aplicativo que rodam nas categorias premium da Uber, a Black e a Comfort, precisam ficar atentos. A empresa anunciou uma atualização significativa nos critérios de aceitação de veículos, que entrará em vigor a partir de janeiro de 2026.

As mudanças, baseadas em pesquisas com usuários e análises de mercado, afetam o ano mínimo de fabricação e a lista de modelos permitidos.

A decisão da Uber busca estabelecer um padrão mais elevado de conforto e modernidade. “Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes na hora de escolher viagens nas categorias Comfort e Black”, afirmou a empresa em comunicado oficial.

Mudanças na Categoria Uber Black

Na categoria mais sofisticada, a Uber Black, as regras se tornaram mais rígidas. Modelos recém-lançados ou em evidência no mercado, como o Renault Kardian e o Citroën Basalt, não serão aceitos a partir de 5 de janeiro de 2026. A lista de exclusões também inclui outros veículos.

Confira abaixo a lista completa dos modelos que serão excluídos da categoria Black:

Renault – Kardian

Citroën – Basalt

Chery – Tiggo 3X

Peugeot – E-2008

Chery – Tiggo 3

Hyundai – Kona Hybrid

JAC Motors – J3 Turin

JAC Motors – iEV 40

Além da lista de modelos, a idade mínima dos veículos também foi ajustada e varia conforme a cidade. Em capitais como São Paulo, Curitiba e Brasília, o ano de fabricação mínimo será 2019. Já em Goiás, a exigência é um pouco mais flexível, aceitando carros a partir de 2017.

Para ser elegível ao Uber Black, o veículo ainda precisa ter quatro portas, ar-condicionado e pertencer a uma das seguintes cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Os motoristas também devem possuir uma média de avaliação igual ou superior a 4,85 e ter completado mais de 100 viagens na plataforma.

Novidades na Categoria Uber Comfort

A categoria Comfort, um degrau abaixo da Black, também passará por ajustes. A principal mudança é a exclusão do sedan Renault Logan, que não será mais aceito a partir de 6 de janeiro de 2026, independentemente do ano de fabricação. Para os demais modelos, a Uber definiu um ano de fabricação mínimo, que varia de acordo com a cidade e o veículo. Modelos como Argo e Polo, por exemplo, precisarão ser de 2023 em diante na maioria das capitais, enquanto sedãs como Voyage e Prisma terão como base o ano de 2019.

Veja como fica o ano mínimo de fabricação para cada cidade na categoria Comfort:

São Paulo – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018

Rio de Janeiro – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016

Porto Alegre – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016

Belo Horizonte – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016

Salvador – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2016

Curitiba – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018

Fortaleza – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018

Brasília – Etios Sedan 2018, Voyage 2018, Prisma 2018, Logan 2018, Cobalt 2018, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2019

Recife – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2018

Goiânia – Etios Sedan 2019, Voyage 2019, Prisma 2019, Logan 2019, Cobalt 2019, Argo 2023, Polo 2023, Demais Modelos 2017