Pai de aluna dá socos e chutes em professor após bronca por uso de celular

Agressões causaram lesões na face do educador e danos materiais

Folhapress - 21 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de celular. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um professor foi agredido por um pai de uma aluna, dentro do Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (20), após pedir que a menina parasse de mexer no celular durante a aula.

Agressor, 41, proferiu xingamentos e agrediu fisicamente a vítima, 53, com socos e chutes. Conforme a polícia, agressões causaram lesões na face do professor, quebra de óculos de grau e dano a uma corrente com pingente.

O pai da aluna foi à escola após desentendimento entre a filha e o professor, diz boletim de ocorrência. A vítima teria pedido que a estudante, que não teve idade informada, parasse de mexer no celular enquanto estivesse em sala de aula. “Eu falei que não era para mexer no celular e era para copiar o conteúdo. Ela deve ter chamado o pai, e ele foi à escola tirar satisfação comigo”, contou o educador à TV Globo.

Agressões foram registradas em vídeos. As imagens mostram que o pai da aluna entra na sala de aula e começa a sequência de agressões contra o professor. O educador tenta se proteger, enquanto o agressor é contido por outros funcionários.

A filha do agressor também tentou intervir para cessar as agressões. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e prendeu o homem em flagrante. O nome dos envolvidos não foi divulgado pelas autoridades, por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa deles.

Agressor vai responder por lesão corporal, injúria e desacato. Ele foi liberado após prestar depoimento. O professor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito.

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. Em nota, a CRE (Coordenação Regional de Ensino) do Guará esclareceu que está ciente da situação e que acionou a Polícia Militar para conter a confusão. A CRE do Guará também afirmou que recebeu a mãe da estudante envolvida para um atendimento na tarde desta segunda-feira (20).

O caso será encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Educação para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis. “Reafirmando o compromisso da pasta com um ambiente escolar seguro, acolhedor e respeitoso para toda a comunidade”, diz comunicado enviado ao UOL.

A secretaria de Educação também acionou o Batalhão Escolar para reforçar a segurança na entrada e saída dos estudantes nos próximos dias. “A secretaria reforça que repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e mantém o compromisso de dialogar com a comunidade, priorizando sempre a promoção da cultura de paz”.