Festival Gastronômico de Goiás contará com churrascada na inauguração, shows de Almir Sater, Chitãozinho & Xororó e muito mais
Ponto alto da programação será a Arena Gastronômica Senac, que acontece de 13 a 16 de novembro
Para celebrar a abertura oficial do Festival Gastronômico de Goiás, será realizada nesta sexta-feira (24) uma churrascada em formato de aula-show, conduzida pelo chef Danilo Campos, WP Carreteiro e o churrasqueiro Tião Pequeno BBQ.
O evento está marcado para começar a partir das 20h, na Arena do Mercado Municipal da Cidade de Goiás. A noite também terá um show inédito da cantora Grace Carvalho, que convida Eli para uma homenagem à música caipira, com repertório de artistas como Almir Sater, Chitãozinho & Xororó, Chico Rey & Paraná e Tunico & Tinoco.
O festival também marca o início do Circuito Gastronômico da Cidade de Goiás 2025, que será realizado a partir desta quinta-feira (23) a 16 de novembro.
A proposta é valorizar os chefs locais e empreendedores da região, com 20 restaurantes participantes apresentando pratos exclusivos criados especialmente para o evento.
Segundo o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o festival promove aprendizado e valorização da culinária local.
“Além de conhecer diferentes receitas e técnicas, os empreendedores trocam vivências com chefs renomados e degustam pratos maravilhosos enquanto aprendem. E a proposta do Circuito é fazer ainda com que as pessoas valorizem os ingredientes locais e, ao mesmo tempo, conheçam diferentes possibilidades”, destacou.
Arena Gastronômica Senac
O ponto alto da programação será a Arena Gastronômica Senac, que acontece de 13 a 16 de novembro, reunindo gastronomia, música e cultura goiana.
O espaço contará com aulas-shows ministradas por nomes como Marcos Livi, Lucas Corazza, Aloísio Godinho, Emiliana Azambuja e Junior Marinho. Além disso, haverá 20 expositores de gastronomia e cinco representantes do artesanato local.
As apresentações musicais ficam por conta de Grace Carvalho, Pádua, Heróis de Botequim e Banda Versário, além dos DJs Múcio, Cássia, Leandrão e Thiago Jesus.
Programação do Festival Gastronômico – Cidade de Goiás
13/11 (quinta-feira)
18h – Aula Kids com Chef Márcio Zago (Copo da felicidade com frutas e creme de leite em pó)
19h – Chef Emiliana Azambuja (debroa burguer na Vila Boa)
20h – Chef Luiz Paulo (Snack de biscoito de polvilho, carne de lata glaceada, picles de semente de mostarda e gel de cagaita)
Intervalos – DJ Múcio
21h – Show com Grace Carvalho
14/11 (sexta-feira)
18h – Aula Kids com Chef Márcio Zago (Bolo no pote com ganache de chocolate)
19h – Chef Emerson Cordeiro (Empadão goiano tradicional)
20h – Chef Aloísio Godinho (Lombo marinado ao cajuzinho)
21h – Marcos Livi – “O Homem do Fogo” (Cozinha de território)
Intervalos – DJ Felipe Castro
22h – Show com Heróis de Botequim
15/11 (sábado)
17h – Aula Kids com Chef Márcio Zago (Donuts recheados)
18h – Chef Rayssa Lopes (Picanha suína ao cajazinho do cerrado com farofa de baru)
19h – Chef Clara Gaehwiler (Queijos da Rota dos Pireneus e seus preparos)
20h – Chef Lucas Corazza (Carolina de chocolate e baru)
Intervalos – DJ Thiago Jesus
22h – Show com Pádua
16/11 (domingo)
17h – Aula Kids com Chef Márcio Zago (Cupcake de churros)
18h – Chef Junior Marinho (Moqueca de pirarucu com farofa de banana-da-terra)
19h – Projeto Música no Prato (Cozinhando com música / marinadas para o dia a dia)
20h – Show com Banda Versário
