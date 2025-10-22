Homem morre após engasgar com espetinho de carne em Anápolis

Samu chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu

Gabriella Pinheiro - 22 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após engasgar com um pedaço de carne de espetinho na noite desta terça-feira (22), na Vila Formosa, região Leste de Anápolis.

Portal 6 apurou que a vítima estava em casa com o filho quando passou mal enquanto comia. O familiar tentou socorrê-la e acionou o segurança do residencial onde moravam para pedir ajuda.

O funcionário da portaria foi até o apartamento e, com orientação de um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por telefone, tentou realizar manobras de emergência até a chegada da equipe de resgate.

Quando os socorristas chegaram, a vítima já estava sem vida. O médico da Samu confirmou o óbito no local.

A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo.

O caso foi registrado como morte acidental por engasgo.

