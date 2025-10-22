Prefeitura em Goiás está com inscrições abertas para concurso público com salários de mais de R$ 4 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Os melhores concursos públicos com inscrições abertas no Brasil neste momento
(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Nova Veneza está com inscrições abertas para o Concurso Público que oferece 224 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais (66 vagas), coveiro (01), cozinheiro (06), gari (19), guarda noturno (02), merendeiro (06), vigia (02), auxiliar de alimentação (10), motorista I (10), motorista III (15), operador de máquinas (06), agente educativo (15).

Há ainda vagas para técnico em enfermagem (05), assistente social (03), enfermeiro PSF (02), engenheiro ambiental (01), professor de educação física (02), professor de língua inglesa (01), professor PII (pedagogo) (49) e psicólogo (03).

Publicidade
Leia também

As jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais, com remuneração que vai de R$ 1.518 a R$ 4.318,18. As inscrições devem ser feitas entre até o dia 24 de novembro, pelo site do ITAME, com taxa que varia de R$ 60 a R$ 100.

A seleção contará com prova objetiva, prevista para o dia 25 de janeiro de 2026, além de prova de títulos e prova prática para determinados cargos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da administração municipal.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso público.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias