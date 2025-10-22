Prefeitura em Goiás está com inscrições abertas para concurso público com salários de mais de R$ 4 mil

A Prefeitura de Nova Veneza está com inscrições abertas para o Concurso Público que oferece 224 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais (66 vagas), coveiro (01), cozinheiro (06), gari (19), guarda noturno (02), merendeiro (06), vigia (02), auxiliar de alimentação (10), motorista I (10), motorista III (15), operador de máquinas (06), agente educativo (15).

Há ainda vagas para técnico em enfermagem (05), assistente social (03), enfermeiro PSF (02), engenheiro ambiental (01), professor de educação física (02), professor de língua inglesa (01), professor PII (pedagogo) (49) e psicólogo (03).

As jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais, com remuneração que vai de R$ 1.518 a R$ 4.318,18. As inscrições devem ser feitas entre até o dia 24 de novembro, pelo site do ITAME, com taxa que varia de R$ 60 a R$ 100.

A seleção contará com prova objetiva, prevista para o dia 25 de janeiro de 2026, além de prova de títulos e prova prática para determinados cargos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da administração municipal.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso público.

