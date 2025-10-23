Rede municipal de Goiânia pode ganhar Escola Cívico-Militar

Proposta de Major Vitor Hugo e Coronel Urzêda quer fortalecer disciplina, civismo e desempenho dos alunos

Danilo Boaventura - 23 de outubro de 2025

Major Vitor Hugo. (Foto: Arquivo/Portal 6)

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em primeira votação, nesta terça-feira (21), o Projeto de Lei nº 388/2025, que propõe a criação do Programa Escola Cívico-Militar de Goiânia (PECM-Goiânia). A iniciativa é assinada pelos vereadores Major Vitor Hugo (PL) e Coronel Urzêda (PL) e seguirá agora para análise das comissões temáticas da Casa.

O texto prevê que as escolas participantes adotem um modelo de gestão compartilhada com apoio cívico-militar, mantendo a autonomia pedagógica e curricular. O objetivo, segundo os autores, é melhorar o ambiente escolar, elevar o desempenho dos estudantes e promover valores como respeito, responsabilidade, civismo e patriotismo.

A proposta também busca reduzir a evasão escolar e aproximar a comunidade da escola, com a integração entre professores, alunos, famílias e forças de segurança.

Inspirado na experiência dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás, o PECM-Goiânia pretende adaptar para a rede municipal o modelo que se tornou referência em disciplina, resultados acadêmicos e engajamento social.

Defensor da expansão desse tipo de ensino, Major Vitor Hugo tem histórico de atuação na área. Quando deputado federal, foi o fundador e primeiro presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino Militar, criada em 2019, e promoveu ações de incentivo educacional, como visitas de alunos à Academia da Força Aérea, em São Paulo.

Na Câmara de Goiânia, o vereador também realizou sessão especial no último dia 16, para homenagear estudantes de colégios militares da capital e anunciou o envio de R$ 700 mil à Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar Ayrton Senna.