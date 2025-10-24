Mais de 20 marcas já foram proibidas pela Anvisa em 2025; confira a lista
Fiscalização identificou irregularidades, adulterações e riscos à saúde em azeites vendidos em todo o país
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) intensificaram em 2025 a fiscalização sobre o mercado de azeites e já determinaram a suspensão ou retirada de 22 marcas das prateleiras brasileiras.
As medidas foram motivadas por fraudes, falsificações e irregularidades sanitárias, além de indícios de produtos vendidos como azeite de oliva, mas que continham misturas com óleos vegetais.
Em alguns casos, o consumo pode representar risco à saúde pública, segundo o governo federal.
Fiscalização rigorosa e fraudes descobertas
A ação mais recente atingiu o azeite Ouro Negro, proibido em outubro.
O produto foi desclassificado pelo Ministério da Agricultura após a constatação de origem desconhecida e problemas fiscais da empresa responsável pela importação, que está com o CNPJ suspenso.
Outras marcas também foram barradas por problemas de registro, rotulagem incorreta e adulteração na composição, o que inclui uso de óleos de soja ou girassol em vez de azeite puro.
A Anvisa e o Mapa afirmam que as operações conjuntas seguem em andamento e novas interdições podem ocorrer ao longo do ano.
Motivos mais comuns das proibições
Entre as irregularidades encontradas estão:
- Importação ou distribuição por empresas sem CNPJ ativo;
- Inclusão de óleos vegetais na mistura;
- Falta de licenciamento sanitário;
- Erros de rotulagem e origem incerta;
- Falhas de armazenamento e risco de contaminação.
Marcas proibidas em 2025
Confira as marcas que tiveram lotes suspensos ou foram totalmente retiradas do mercado neste ano:
Fevereiro – Azapa, Doma
Maio – Alonso, Quintas D’Oliveira, Almazara, Escarpas das Oliveiras, La Ventosa, Grego Santorini
Junho – San Martín, Castelo de Viana, Terrasa, Casa do Azeite, Terra de Olivos, Alcobaça, Villa Glória, Santa Lucía, Campo Ourique, Málaga, Serrano
Julho – Vale dos Vinhedos
Setembro – Los Nobles
Outubro – Ouro Negro
Orientação aos consumidores
A Anvisa recomenda que os consumidores verifiquem sempre a procedência e o registro do produto antes da compra.
As listas oficiais de marcas proibidas e os comunicados de recolhimento estão disponíveis nos portais da Anvisa e do Ministério da Agricultura.