Mais de 20 marcas já foram proibidas pela Anvisa em 2025; confira a lista

Fiscalização identificou irregularidades, adulterações e riscos à saúde em azeites vendidos em todo o país

Magno Oliver - 24 de outubro de 2025

Fachada do edifício sede da Anvisa. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) intensificaram em 2025 a fiscalização sobre o mercado de azeites e já determinaram a suspensão ou retirada de 22 marcas das prateleiras brasileiras.

As medidas foram motivadas por fraudes, falsificações e irregularidades sanitárias, além de indícios de produtos vendidos como azeite de oliva, mas que continham misturas com óleos vegetais.

Em alguns casos, o consumo pode representar risco à saúde pública, segundo o governo federal.

Fiscalização rigorosa e fraudes descobertas

A ação mais recente atingiu o azeite Ouro Negro, proibido em outubro.

O produto foi desclassificado pelo Ministério da Agricultura após a constatação de origem desconhecida e problemas fiscais da empresa responsável pela importação, que está com o CNPJ suspenso.

Outras marcas também foram barradas por problemas de registro, rotulagem incorreta e adulteração na composição, o que inclui uso de óleos de soja ou girassol em vez de azeite puro.

A Anvisa e o Mapa afirmam que as operações conjuntas seguem em andamento e novas interdições podem ocorrer ao longo do ano.

Motivos mais comuns das proibições

Entre as irregularidades encontradas estão:

Importação ou distribuição por empresas sem CNPJ ativo;

Inclusão de óleos vegetais na mistura;

Falta de licenciamento sanitário;

Erros de rotulagem e origem incerta;

Falhas de armazenamento e risco de contaminação.

Marcas proibidas em 2025

Confira as marcas que tiveram lotes suspensos ou foram totalmente retiradas do mercado neste ano:

Fevereiro – Azapa, Doma

Maio – Alonso, Quintas D’Oliveira, Almazara, Escarpas das Oliveiras, La Ventosa, Grego Santorini

Junho – San Martín, Castelo de Viana, Terrasa, Casa do Azeite, Terra de Olivos, Alcobaça, Villa Glória, Santa Lucía, Campo Ourique, Málaga, Serrano

Julho – Vale dos Vinhedos

Setembro – Los Nobles

Outubro – Ouro Negro

Orientação aos consumidores

A Anvisa recomenda que os consumidores verifiquem sempre a procedência e o registro do produto antes da compra.

As listas oficiais de marcas proibidas e os comunicados de recolhimento estão disponíveis nos portais da Anvisa e do Ministério da Agricultura.