Caravana Iluminada da Coca-Cola passará por Anápolis com toda a magia do Natal

Cidade receberá a atração com caminhões decorados, luzes, música e os tradicionais ursos polares

Isabella Valverde - 26 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

A magia do Natal vai tomar conta de Anápolis neste fim de ano. A famosa Caravana Iluminada da Coca-Cola confirmou que passará pela cidade no dia 03 de dezembro, trazendo o encanto de caminhões decorados, trilhas natalinas e a presença dos tradicionais ursos polares e do Papai Noel.

O desfile faz parte do novo roteiro da Coca-Cola Bandeirantes, que contempla dez cidades goianas, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Pirenópolis e Anápolis. A rota começa em 28 de novembro e segue até 12 de dezembro, espalhando alegria e luz por todo o estado.

Em Anápolis, a expectativa é de que centenas de famílias acompanhem a passagem da caravana, que costuma desfilar pelas principais avenidas da cidade com o brilho das luzes natalinas e música ao vivo.

Por enquanto, a empresa ainda não divulgou os locais de partida nem o trajeto oficial dentro do município, mas a confirmação da data já anima os anapolinos e promete movimentar o comércio e as ruas da cidade.

Além de Anápolis, o roteiro inclui outras paradas: Trindade (28/11 e 12/12), Pirenópolis (29/11), Goiânia (30/11, 04/12, 05/12, 08/12 e 10/12), Aparecida de Goiânia (01/12 e 07/12), Abadia de Goiás e Guapó (02/12), Anicuns (06/12), Palmeiras de Goiás (09/12) e Nerópolis (11/12).

