Forma diferente de fazer bife (é de lamber os beiços)

Receita rápida conquista redes com truque simples e saboroso

Gabriel Yuri Souto - 26 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Antes de a cozinha brasileira ganhar aparelhos moderninhos, como a air fryer, preparar um bom bife era quase um ritual: frigideira quente, óleo estalando, cheiro de tempero que dominava a casa e, muitas vezes, uma pequena fumaça denunciando a empreitada. Hoje, porém, a criatividade culinária encontrou novas ferramentas — e o bife ganhou roupagens que nem a mais ousada avó poderia prever.

Prova disso está em um vídeo que circula no Instagram, compartilhado pela criadora de conteúdo Fran Misturini, que reúne cerca de 2 milhões de seguidores na rede social, segundo o próprio perfil. A publicação mostra uma forma bastante inusitada de transformar bifes comuns em um petisco digno de aplausos e salivação. O truque, apresentado de maneira prática e rápida, trocou panela por tecnologia: espetinhos recheados que vão direto para a air fryer.

A receita, conforme demonstra Fran Misturini, requer poucos itens: bifes finos e grandes e palitos de queijo coalho. O passo é tão objetivo quanto irresistível. Primeiro, enrola-se a carne em torno do queijo, formando uma espécie de rolinho. Em seguida, o rolinho é cortado em pequenos pedaços, que são espetados em palitos de churrasco. Depois disso, é só levar tudo para a air fryer até dourar. Resultado: bites de bife recheado, crocantes por fora e cremosos por dentro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fran Misturini 🍒 (@franmisturinii)

O vídeo ganhou o apetite dos seguidores, que não economizaram elogios nos comentários. “Delícia”, escreveu um internauta, resumindo o sentimento geral. Outro garantiu que testou a novidade na mesma hora: “Só façam, fica uma delícia, acabei de fazer”. E ainda teve quem já sugerisse evoluções gastronômicas, segundo os comentários no Instagram: “Com bacon também deve ficar ótimo”.

O sucesso da ideia não surpreende. Além da simplicidade, a receita entrega sabor e versatilidade, cabendo tanto no almoço improvisado quanto naquele encontro com amigos de última hora. E tudo isso sem fritura no fogão, tornando a experiência menos trabalhosa — e com menos louça para lavar, ponto alto para qualquer cozinheiro moderno.

No fim das contas, quem disse que bife precisa seguir tradição rígida? A internet mostra, mais uma vez, que criatividade é o tempero que nunca pode faltar. E, pelo visto, a air fryer ainda tem muito a ensinar à culinária brasileira.

