Os signos que nesta semana vão receber uma boa notícia, um dinheiro inesperado ou uma mensagem da pessoa que tanto querem

Astros indicam um período de surpresas positivas, reencontros e prosperidade emocional e financeira

Magno Oliver - 26 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/René Ranisch/Unsplash)

A semana promete fortes emoções e boas energias no ar. Alinhamentos planetários favorecem reviravoltas positivas, especialmente em questões que pareciam paradas — seja na vida amorosa, profissional ou financeira.

Alguns signos serão especialmente beneficiados, recebendo notícias que podem mudar o rumo dos próximos dias.

Confira os signos que vão sentir essa boa maré de sorte:

1. Touro

Uma boa notícia relacionada ao trabalho ou ao dinheiro pode chegar de repente. Um projeto antigo pode ser reconhecido ou uma proposta financeira inesperada pode bater à porta.

É hora de acreditar no seu potencial e colher o que plantou.

2. Câncer

Alguém especial pode surgir com uma mensagem que aquece o coração. A semana é ótima para reconciliações e reencontros.

No campo emocional, tudo o que for verdadeiro tende a se fortalecer.

3. Leão

Surpresas positivas no setor financeiro estão a caminho. Uma quantia extra, um pagamento atrasado ou até um presente de valor podem alegrar seus dias.

Aproveite para planejar melhor suas finanças.

4. Libra

Você pode receber uma boa notícia relacionada a estudos, concursos ou oportunidades profissionais.

É uma fase de reconhecimento e abertura de caminhos. Se estava esperando uma resposta, ela tende a vir de forma favorável.

5. Escorpião

Prepare-se para uma mensagem ou encontro que pode mexer com seus sentimentos. Alguém do passado pode reaparecer — e, dessa vez, com intenções sinceras.

No campo emocional, é hora de ouvir o coração.

6. Peixes

Uma energia de prosperidade ronda sua vida. Dinheiro inesperado, presentes ou até uma boa oportunidade de negócio podem surgir.

A intuição estará afiada, então confie nos sinais que o universo enviar.

Conselho final!

No geral, esta semana será marcada por surpresas que trazem alegria, reconhecimento e amor.

Mantenha o coração aberto e a mente positiva — o que parecia distante pode se aproximar de forma inesperada e transformar seus dias.

