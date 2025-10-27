Vídeo mostra incêndio de grandes proporções que atingiu área da UFG
Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas e impedi-las de atingir uma garagem de ônibus
Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma área de mata e atingiu parte do terreno da Universidade Federal de Goiás (UFG), no campus Samambaia, região Norte de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (27).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas e logo ao chegarem no local se dirigiram até uma área utilizada como garagens para ônibus para evitar que o fogo tomasse conta dos veículos.
Um vídeo, gravado por populares, mostra a intensidade do fogo, que pôde ser visto ruas abaixo.
O incêndio na vegetação foi controlado com o uso de um soprador e aproximadamente 1 mil litros de água.
Não houve registro de feridos e ainda não se sabe como as chamas começaram.
A reportagem entrou em contato com a UFG para que comentasse sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.
