Vídeo mostra incêndio de grandes proporções que atingiu área da UFG

Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas e impedi-las de atingir uma garagem de ônibus

Incêndio foi filmado por populares. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma área de mata e atingiu parte do terreno da Universidade Federal de Goiás (UFG), no campus Samambaia, região Norte de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (27).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas e logo ao chegarem no local se dirigiram até uma área utilizada como garagens para ônibus para evitar que o fogo tomasse conta dos veículos.

Um vídeo, gravado por populares, mostra a intensidade do fogo, que pôde ser visto ruas abaixo.

O incêndio na vegetação foi controlado com o uso de um soprador e aproximadamente 1 mil litros de água.

Não houve registro de feridos e ainda não se sabe como as chamas começaram.

A reportagem entrou em contato com a UFG para que comentasse sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

