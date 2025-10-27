Vídeo mostra incêndio de grandes proporções que atingiu área da UFG

Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas e impedi-las de atingir uma garagem de ônibus

Davi Galvão - 27 de outubro de 2025

Incêndio foi filmado por populares. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma área de mata e atingiu parte do terreno da Universidade Federal de Goiás (UFG), no campus Samambaia, região Norte de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (27).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas e logo ao chegarem no local se dirigiram até uma área utilizada como garagens para ônibus para evitar que o fogo tomasse conta dos veículos.

Um vídeo, gravado por populares, mostra a intensidade do fogo, que pôde ser visto ruas abaixo.

O incêndio na vegetação foi controlado com o uso de um soprador e aproximadamente 1 mil litros de água.

Não houve registro de feridos e ainda não se sabe como as chamas começaram.

A reportagem entrou em contato com a UFG para que comentasse sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

IMPRESSIONANTE 🔥Vídeo mostra incêndio de grandes proporções que atingiu área da UFG Leia: pic.twitter.com/XKw74uycJa — Portal 6 (@portal6noticias) October 27, 2025

