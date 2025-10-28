Jovem é preso em Aparecida de Goiânia por atear fogo na casa da ex, após vítima sair em encontro com outro

Após incendiar a casa, ele ainda fez uma chamada de vídeo afirmando que ele era o responsável pelo ocorrido

Davi Galvão - 28 de outubro de 2025

Fogo consumiu completamente casa da vítima. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (27) em Aparecida de Goiânia, suspeito de incendiar a casa da ex-companheira em Senador Canedo.

O incêndio ocorreu na madrugada de sábado (25), no Bairro Jardim Liberdade. A vítima, de 28 anos, contou que soube do fogo por vizinhos.

Ela informou também que o suspeito ainda teria feito uma ligação de vídeo para ela, afirmando que havia de fato colocado fogo na residência.

A jovem relatou que teve um relacionamento conturbado com o jovem, com quem tem dois filhos, de 2 anos e 11 meses.

Após três anos marcados por discussões, ameaças e agressões, ela decidiu se separar. No início deste ano, chegou a pedir uma medida protetiva, mas acabou voltando a morar com ele por um período.

Durante depoimento, o autor, que confessou o crime, disse que agiu por vingança após a jovem desistir de sair com ele e descobrir que ela estava com outro.

Ele então incendiou a casa e fugiu para Aparecida de Goiânia, onde acabou localizado por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida, com apoio de agentes de inteligência do 2º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM).

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!