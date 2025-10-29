Moradores de Goiânia e Luziânia poderão ‘trocar’ boletos por sanduíches; entenda

Promoção será válida apenas na próxima sexta-feira (31), das 00h01 às 23h59

Gabriella Pinheiro - 29 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Facebook)

A ideia de se livrar de uma conta pode soar como música para os ouvidos dos moradores de Goiânia e Luziânia. Por sorte, nesta semana, os boletos poderão ser transformados em sanduíches.

Em parceria com a Serasa, o Burger King anunciou que, na próxima sexta-feira (31), quem for até o BK Drive e apresentar um boleto — pago ou não — poderá levar um Cheddar Duplo. A promoção é limitada a um CPF por carro.

A ação ainda vem com um bônus: aqueles que tiverem o aplicativo da Serasa instalado no celular também poderão adquirir uma batata média como brinde adicional.

O estabelecimento alerta, porém, que a promoção será válida apenas na data informada, das 00h01 às 23h59, e enquanto durarem os estoques.

Em Goiânia, participam da campanha as unidades localizadas nas avenidas Perimetral Norte, 85, T-63, Nápoli e Rua 135. Já em Luziânia, a promoção é válida para o restaurante situado na Praça Raimundo de Araújo Melo.

Vale destacar que itens adicionais ou substituições serão cobrados à parte.

