Proprietário do local relatou que o homem vinha apresentando crises de convulsão

Homem é encontrado morto em clínica de reabilitação em Anápolis
Homem foi encontrado com vários ferimentos pela manhã. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (31) em uma clínica de reabilitação localizada na Rua Marupiara, no bairro Sítio de Recreio Jardim Boa Vista, em Anápolis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por volta das 8h30 e, ao chegar ao local, constatou o óbito.

Segundo o médico da equipe, o corpo apresentava sinais de violência, registrando diversos hematomas nele.

De acordo com o relato de testemunhas, a vítima era um interno da clínica há cerca de três dias e sofria de alcoolismo.

O proprietário do local relatou que o homem vinha apresentando crises de convulsão desde a admissão e chegou a ser contido após episódios repetidos.

Ainda conforme o coordenador da clínica, a vítima foi vista pela última vez com vida por volta das 21h da quinta-feira (30). Ela dormia em um quarto com outros dois internos, que não perceberam movimentação durante a noite.

A Polícia Científica e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) estiveram no local, e agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

