Justin Bieber assiste a pegadinha do SBT durante transmissão ao vivo

No vídeo, o grupo aparece reunido em uma sala. Um dos amigos do cantor projeta a pegadinha em um telão

Folhapress Folhapress -
Justin Bieber durante apresentação (Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os fãs brasileiros de Justin Bieber foram pegos de surpresa durante uma transmissão ao vivo feita pelo cantor na noite de quarta-feira (30). Enquanto conversava e se divertia com amigos, Bieber acabou assistindo a uma pegadinha conhecida como “menina fantasma do elevador”, exibida pelo Câmera Escondida, no Programa Silvio Santos.

No vídeo, o grupo aparece reunido em uma sala. Um dos amigos do cantor projeta a pegadinha em um telão -o suficiente para que brasileiros que acompanhavam a live reconhecessem a cena. As luzes do elevador se apagam, a “menina fantasma” aparece e as vítimas gritam desesperadas. Ao fundo, é possível ouvir a risada de Silvio Santos.

Apesar do susto que a cena tenta provocar, Justin pareceu impassível. O cantor e os amigos permaneceram sentado em um sofá se esboçar reação.A cena viralizou nas redes sociais entre fãs do cantor.

Jefferson Candido, diretor do Câmera Escondida e responsável pela produção da pegadinha, comemorou o momento nas redes sociais. “Orgulho da nossa equipe extraordinária que faz tudo com tanto amor!!”, escreveu no X.

