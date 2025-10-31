Moto é apreendida em Goiás com valor em multas que supera (e muito) preço de venda

Quantia era referente aos débitos com o governo, relativos aos impostos e também multas

Samuel Leão - 31 de outubro de 2025

Moto foi apreendida pela GCM em Jataí. (Foto: Reprodução)

A apreensão de uma motocicleta Honda CG 150, pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Jataí chamou atenção nos últimos dias. Isso porque o veículo, que custar entre R$ 4 mil e R$ 14 mil, estava com um valor acumulado de mais de R$ 100 mil em multas – ou seja, praticamente 10 vezes o próprio valor.

Essa quantia era referente aos débitos com o governo, relativos aos impostos e também multas que, apenas em 2025, somaram mais de R$ 99 mil.

A motocicleta em questão só foi encontrada pelas autoridades através de um patrulhamento preventivo no Setor Planalto.

As equipes visualizaram o veículo trafegando e notaram as características da “procurada”, realizando uma abordagem em frente a um estabelecimento comercial.

Ao verificar os registros da moto, diversas multas por excesso de velocidade, captadas por radares da cidade, a mostraram trafegando acima dos 100 km/h recorrentemente.

Na hora de justificar o porquê de não ter pago os débitos, o condutor disse que havia adquirido a motocicleta em uma “imbira”, expressão usada frequentemente para se tratar de trocas comerciais informais.

Além disso, declarou também não conhecer quem é o proprietário que consta no registro do veículo. Portanto, a CG foi removida para o pátio e deverá permanecer apreendida.

