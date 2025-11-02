Apostas de Goiás acertam números da Mega-Sena e levam juntas mais de R$ 290 mil

Próximo concurso contará com premiação estimada em R$ 41 milhões

Gabriella Pinheiro - 02 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Seis apostas de Goiás bateram na trave e acertaram cinco números do concurso 2935 da Mega-Sena, realizado no último sábado (1º), levando para casa mais de R$ 290 mil.

Organizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio teve premiação estimada em R$ 34 milhões, e os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57.

Embora ninguém tenha acertado todos os números, alguns chegaram perto. Em Goiás, apostas feitas em Aparecida de Goiânia, Ipameri e duas em Rio Verde conquistaram R$ 48.378,50 cada.

Além delas, também houve ganhadores nas cidades de Alto Paraíso de Goiás e São Domingos, que levaram R$ 48.378,48 cada.

O próximo concurso será realizado na terça-feira (04) e contará com premiação estimada em R$ 41 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!